セザンヌの大人気「パールグロウハイライト」に冬限定色「SP3 スノーファンタジー」が登場♡初雪のように儚く輝く白パウダーが頬にのると、ブルー・ピンク・イエロー・グリーンの4色の光が混ざり合い、幻想的な濡れツヤ肌を演出します。美容保湿成分も配合でしっとり感も抜群。数量限定・税込847円で、冬のメイクに魔法のような輝きをプラスできます♪ 幻想的な4色で魅せるツヤ肌