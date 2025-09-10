「阪神−ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）阪神・伊藤将司投手が二回に超美技を見せた。７月１３日・ヤクルト戦（甲子園）以来２カ月ぶりの白星をかけた先発マウンド。１点リードの二回１死、佐野が放った鋭い打球が体の真正面へ飛んできたが、強烈ライナーを真後ろに倒れ込みながらダイレクトキャッチした。ヒヤリとするシーンとなり、すぐにトレーナーが駆け寄って一度ベンチへ戻ったが、問題ない様子でマウンドに小走りで