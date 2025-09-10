コスプレーヤーえなこ（31）が10日までにインスタグラムを更新。Tバックランジェリー姿のショットを披露した。「写真集『エピローグ』が公式通販「えなこみゅ」で予約できます」とコメントし、ランジェリー姿を公開した。黒いTバックのランジェリー姿で後ろを向いており、美しい背中やヒップをあらわにしている。この姿にフォロワーからは「見惚れてしまったよ」「Tはヤバい」「目のやり場に困る」とコメントが寄せられている。