ヒトへの臓器移植用遺伝子編集ブタを研究する米バイオテクノロジー企業イージェネシス（eGenesis）は9月8日、米国食品医薬品局（FDA）が、同社のヒト移植用遺伝子編集ブタ腎臓を用いた臨床試験の実施を承認したと発表しました。米CNNによると、同社は今年中に承認後初の臨床試験を実施し、今後2年半で33例の試験を完了する予定です。FDAの承認は米国の腎臓病患者団体に歓迎されました。統計データによると、米国では約3700万人の成