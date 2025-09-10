軽油の価格を巡りカルテルを結んだとして、公正取引委員会が名古屋の会社などを強制調査。刑事告発も視野に調べています。公取委が強制調査に入ったのは、法人向けに軽油を販売している名古屋市の「ENEOSウイング」など、全国の8社です。関係者によりますと、8社は都内の運送会社などに販売する軽油価格を、各社の担当者同士で引き下げるなどの調整をしていた、独占禁止法違反の疑いが持たれています。公取委は、カルテル