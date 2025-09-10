8日、ロックバンド『LUNA SEA』のドラマー・真矢が、5年間のがん闘病と脳腫瘍の診断を公表した。この5年間、真矢はステージに立ち続け、ドラムを叩き続けた。ツアー、レコーディング、そして今年2月の東京ドーム公演。いま思えば、それらすべてが闘病と並走していたことになる。 【画像】黒服の軍団に染まった東京ドーム 病状を公表したLUNA SEA真矢 9月8日、真矢は自身のSNSで病状を公表