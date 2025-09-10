右脇の違和感で7月上旬に出場選手登録を抹消された西武のE・ラミレス投手（31）が10日、イースタン・リーグ日本ハム戦（カーミニーク）に登板し、実戦復帰を果たした。先発した上田大河投手（23）の後を継ぎ2番手として8回からマウンドに上がると、7球で打者3人を左飛、一ゴロ、遊ゴロに打ち取った。7月2日以来のゲーム登板に、助っ人右腕は「まずは直球の感覚とコントロールがどうか確かめることがポイントでしたが、指にも