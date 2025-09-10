［国際親善試合］日本 ０−２ アメリカ／９月10日／ロウアードットコム・フィールド中２日の２戦目でスタメン総入れ替えや、後半の４バック挑戦の構想そのものは悪くなかった。だがワールドカップ本大会が近づくこのタイミングで試みるなら、もう少し現実的で周到な選択が必要だった。そもそも代表チームの活動とは、当該国籍保持者による最適解を追求していくべきものだ。もちろん交代数に限りがあるワールドカップ本大会では