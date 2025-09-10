若手の社員が仕入れた食品や、雑貨などトレンドの商品が一堂に並ぶイベントが、鹿児島市の百貨店で始まりました。普段は取り扱いのない初登場の商品も数多く並び、初日から多くの人で賑わいました。（仁田尾美菜アナウンサー）「今日から始まった、使ってみたいものフェア。スキンケア商品やアクセサリーなど、たくさんの物が一堂に集まっていて、多くの方が釘付けになっている」鹿児島市の山形屋で始まった「使っ