広島県内は大気の状態が不安定で、10日午前中を中心に局地的に激しい雨が降りました。交通機関にも大きな影響が出ています。■インタビュー中に雷「南の方で線状降水帯…すごい。どこに落ちたんじゃろう」10日の県内は大気の状態が不安定で、局地的に雷をともなった激しい雨に見舞われました。大竹市では午前7時すぎまでの1時間に降った雨の量が79ミリと観測史上最大を記録しました。■JR広島駅 駅員アナウンス「山陽本線下