10日から、鹿児島市の黎明館で開かれているのは、第34回シルバー文化作品展です。県社会福祉協議会などが主催したもので、県内在住の60代から90代の愛好家が手掛けた洋画や、工芸などの作品、211点が展示されています。（記者）「こちらに飾られている作品。なんと、97歳の女性が作った作品だということです」和紙や布、切り絵を組み合わせるなど工夫を凝らした作品です。こちらの80歳の男性は、約3か月かけて制作した工