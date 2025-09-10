コメの高値が続く中、北広島町の道の駅でも新米の入荷が始まりました。去年から5割の値上がりです。北広島町の道の駅に届いたのは地元で収穫されたばかりの新米。30キロの玄米48袋です。精米後の価格は5キロあたりおよそ4000円と去年に比べて5割ほど値上がりです。それでも新米の中では比較的手ごろな値段とあって入荷に合わせて訪れる人もいました。■客「うれしい長い間待ったから」■客「待った甲斐があった今年はコメがどうな