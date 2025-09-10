YouTubeチャンネル「杉江弘の航空チャンネル」の動画で、元日本航空（JAL）機長の杉江弘氏と、元JAL客室乗務員の福永かおる氏が「JALが国際線の礎を築いた歴史」を語った。杉江氏は冒頭で「おそらく、こういう話を語り続けられるのは僕らの世代が最後」と述べ、1960年代に国際線へ挑戦した実情を振り返った。当時のJALが欧州へ向かう主なルートは2つだった。香港、バンコク、ムンバイ（旧ボンベイ）、テヘラン、ベイルートを経由し