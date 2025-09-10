「巨人−広島」（１０日、東京ドーム）初回に２点を失った巨人が、その裏に反撃した。１死から２番・キャベッジが大瀬良の外角高めに浮いた１３４キロのフォークを強振。右中間中段に運ぶ１６号ソロで１点差とした。「打ったのは落ちる系の球だと思います。打てた事を神に感謝します。さらに得点できるように頑張ります」とコメントした。３試合ぶりの本塁打で、８試合連続安打と好調。初回を終えて守備に就く際には右翼ス