東大野球部の渡辺向輝投手が10日、今秋ドラフトへ向けたプロ志望届を提出した。全日本大学野球連盟のウェブサイトで公表された。父はロッテでプレーした渡辺俊介氏で、父と同じ右の下手投げ。今春の大学日本代表先攻合宿にも参加した。リーグ戦では21試合に登板して1勝9敗、防御率4・34。東大のサブマリンエースとして奮闘を続けてきた。