◇セ・リーグ阪神―DeNA（2025年9月10日甲子園）阪神の伊藤将がピッチャーライナーを倒れながら好捕した。1点リードの2回1死。顔面付近を襲った佐野の強烈な打球に素早く反応。後方に倒れながらボールとの距離を取り、グラブ内に収めた。スーパーキャッチに場内は大歓声が起きた。ただし、受け身を取れずに背中から落ち、ダッグアウトにいったん下がった。6月のオリックス戦では、石井が頭部に打球を受けるアクシデン