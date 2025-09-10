「阪神−ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）阪神が初回に佐藤輝明内野手のラッキーな一打で先制した。２番でスタメン出場の梅野が、左翼フェンス直撃の二塁打でチャンスメーク。２死二塁、佐藤輝は右翼方向へ高く打ち上げて平凡な右飛と思われたが、薄暮で蝦名が両腕を広げたまま打球を見失って、後方にポトリ。適時二塁打となって先制の１点がスコアボードに刻まれた。佐藤輝は２年ぶりに９０打点へ到達した。