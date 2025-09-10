10日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝147円台半ばで取引された。午後5時現在は前日比28銭円安ドル高の1ドル＝147円50〜51銭。ユーロは40銭円高ユーロ安の1ユーロ＝172円60〜64銭。前日に米長期金利が上昇し、日米の金利差拡大を意識した円を売ってドルを買う動きが優勢だった。国内輸入企業によるドル買いもあった。市場では「米国の重要経済指標の発表を控え、結果を見極めようと様子見姿勢が取られている」（外為