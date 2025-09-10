日本中央競馬会（ＪＲＡ）は１０日、持ち込みが禁じられているスマートフォンを所持したまま競馬場の宿泊施設に入ったとして、団野大成騎手（２５）を今月２０日から２日間の騎乗停止処分にすると発表した。ＪＲＡによると、団野騎手は今月５日夜、中山競馬場（千葉県）の宿泊施設へ入る際、保有する２台のスマホのうち１台をロッカーに預け忘れた。団野騎手は入室後、スマホが入った荷物を持ち、他の騎手の部屋で談笑。荷物を