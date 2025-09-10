10日午後1時過ぎ、ゲリラ雷雨が直撃した東京・池袋。雨の中、急いで走り出す女性に、スカートの裾を持ち上げて歩く人の姿が見られました。雨はいったん弱まったものの、再び雨が突然降ってきて、走って駅へと向かっていく様子も。池袋周辺では1時間に80mm以上の猛烈な雨をもたらす雨雲が湧き出しました。突然の雨に多くの人が店の軒先などで雨宿りしていました。東京23区西部には一時、洪水警報が発表されました。突然の大雨に、は