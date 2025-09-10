「巨人−広島」（１０日、東京ドーム）広島が初回に打者３人で先制した。先頭の中村奨が初球をとらえ右前打で出塁すると、続くファビアンも中前打で無死一、二塁。ここで現在首位打者の３番小園がライトへ運ぶ先制適時打。わずか５球で先制に成功した。４番モンテロは左飛に倒れたが、１死一、三塁で５番末包がセンターへ犠飛を放ち、さらに１点を加えた。