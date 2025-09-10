楽天・内星龍投手（２３）が１０日の西武戦（楽天モバイル）の２回に打球を右脇腹に直撃させベンチに下がった。場面は２回、先頭の渡部聖弥外野手（２３）への３球目だった。内が投じたスプリットを渡部に弾かれ、ライナー性の打球はそのまま、投げ終わり体勢の内の右脇腹付近にズドン。内はそのままマウンドに崩れ落ち、しばらく呼吸が難しい状態が続いた。心配する楽天ベンチからは状態を確認するため、石井貴投手コーチ