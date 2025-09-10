フリーアナの徳光和夫（８４）が１０日、大御所演歌歌手・橋幸夫さん（享年８２）の告別式（都内）に参列。橋さんが日本の音楽界に与えた功績を解説した。１９６０年の橋さんデビュー当時、徳光は大学生。レコード屋をキャンペーンで訪れた姿も「（デビュー曲の）『潮来笠』が売れて、黒山の人だかりだった」とよく覚えている。当時はロカビリー全盛期だったが、「１７歳の橋さんが股旅演歌でデビューをすると、のちの氷川きよ