◆ローズＳ追い切り（１０日）千田調教師（タガノアビー＝栗東・ＣＷコースを単走馬なりで６ハロン８３秒３―１１秒６）「いい動き。いつもどおりゆったり行ってサッと流す形で。阪神１８００メートルは外を回しても不利なコースではない」高野調教師（チェルビアット＝栗東・坂路で調整。２本目に馬なりで５６秒０―１２秒３）「馬はめちゃくちゃ元気。動きもいいですね。整える感じで良かったと思います」