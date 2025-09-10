８月の「大樹生命月間ＭＶＰ」が１０日に発表され、ソフトバンクの牧原大成内野手（３２）がプロ１５年目で初受賞した。「取れることなく終わるんだろうなと思っていた」と会見で本音を語った牧原大。８月は２４試合に出場し打率３割８分５厘、３本塁打、１８打点と打線をけん引。「待ってない球でも打てそうだなっていうのはありました」という好調ぶりで１０日から３０日まで１６試合連続安打を記録した。好調を維持できた要因