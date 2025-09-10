9日夜川西町の中心部で発生した強盗事件。コインランドリー駐車場で利用客が男からカッターナイフのようなものを突き付けられ現金500円を奪われました。警察は10日午後、現場から逃走していた川西町の68歳の男を強盗容疑で緊急逮捕しました。逮捕されたのは川西町時田の無職・松浦昭一容疑者（68）です。警察の調べによりますと、松浦容疑者は9日午後9時40分ごろ、川西町上小松のコインランドリー「るんるん川西