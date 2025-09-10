大相撲の新小結・安青錦（安治川）が１０日、東京・江東区の部屋で出稽古に来た関脇・若隆景（荒汐）、幕内・豪ノ山（武隈）と計１４番相撲を取った。秋場所（１４日初日・両国国技館）で大関昇進を狙う若隆景の上体を右のど輪で起こし、一方的に押し出すなど８勝６敗。「疲れはあるが、（出稽古に）来てくれたので、しっかり集中してやった。思ったより番数を取れたので良かった」と振り返った。相撲を取る本格的な稽古はこ