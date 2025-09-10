高知県は、働き方改革として新年度から時間外勤務手当の引き上げや短時間勤務の正規職員の採用などに新たに取り組むとし、9月10日に東京の企業と協定を結びました。県は10日、働き方改革の提言を行っている東京の会社ワーク・ライフバランスと時間外労働を減らすための協定を結びました。これは県が働き方改革により、仕事と家庭が両立できる社会を実現するため、男性中心の長時間労働前提の働き方から女性など多様な人材が