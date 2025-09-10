山形新幹線つばさで故障が相次ぎ、使用中止となっている「E8系」の車両について、JR東日本は11月中旬までに故障した車両すべてが運用可能になる予定と発表しました。山形新幹線つばさはことし6月、新型車両「E8系」の故障が相次ぎ、およそ1か月半にわたってダイヤが大幅に乱れました。故障したのは5編成でこのうち3編成は営業運転で使用していました。8月1日から故障しなかった「E8系」6編成の単独運転と県内と東京の間の直通運転