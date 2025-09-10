東京時間17:50現在 香港ハンセン指数 26200.26（+262.13+1.01%） 中国上海総合指数 3812.22（+4.93+0.13%） 台湾加権指数 25192.59（+337.41+1.36%） 韓国総合株価指数 3314.53（+54.48+1.67%） 豪ＡＳＸ２００指数 8830.43（+26.89+0.31%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81383.50（+282.18+0.35%） １０日のアジア株は、軒並み上昇。米雇用統計の年次改定値が大幅な下方修正となり、