まだまだ残暑が厳しい中、高知県四万十市西土佐では秋の味覚・クリの収穫が始まっています。イガの中で大きく実った秋の味覚・クリ。四万十市西土佐の「ど根性栗園」では、約60アールの山の斜面に450本ほどのクリの木が植えられています。栗園では、8月31日からクリの収穫が始まっていて、9月10日に栗園の田辺元美さんや夫の一夫さんが火ばさみや足を使って手際よく収穫を行っていました。田辺さんによると、今年は天候にも