ユーロ圏１０年債利回り格差仏８３、伊８２ｂｐと逆転状態が継続 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%） ドイツ2.648 フランス3.474（+83） イタリア3.471（+82） スペイン3.237（+59） オランダ2.817（+17） ギリシャ3.324（+68） ポルトガル3.079（+43） ベルギー3.207（+56） オーストリア2.974（+33） アイルランド