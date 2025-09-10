７日、甘粛省敦煌市の営盤村で収穫されたブドウ。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌9月10日】中国甘粛省敦煌市でブドウが実り、市場に出回り始めた。レッドグローブや種なし白ブドウなどの栽培面積は7万ムー（約4700ヘクタール）に上っており、産業効率化と農家の収入増、農村振興を推進する基幹産業となっている。７日、甘粛省敦煌市の営盤村でブドウを収穫する農家の人。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）７日、甘粛省敦煌