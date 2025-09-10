◇プロ野球セ・リーグ 阪神-DeNA(10日、甲子園球場)阪神の佐藤輝明選手が90打点目をあげる一打を放ち、初回に先制点をあげました。試合前の段階で両リーグトップの89打点をあげていた佐藤選手。初回、この試合「2番・キャッチャー」で先発した梅野隆太郎選手が2塁打で出塁し、2アウト2塁で佐藤選手に打席が回ります。ここで佐藤選手はライトへフライを打ち上げました。しかし高々と舞い上がったこの打球に対し、DeNAのライト・蝦名