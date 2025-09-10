■全国の11日（木）の天気秋雨前線が西日本から東日本付近に停滞する見込みです。九州から関東で断続的に雨が降り、北陸や東北も午前を中心に雨が降るでしょう。また、北海道も道北を中心に一時的に雨が降りそうです。広く大気の状態が不安定になるため、雷を伴って激しい雨が降り、局地的には非常に激しく降る所もありそうです。夕方までの予想雨量は九州南部で150ミリ、関東甲信で120ミリ、近畿、北陸で100ミリ、東北と北海道で8