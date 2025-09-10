◇バドミントン 香港オープン（9日〜14日、香港）新たにペアを組んだ志田千陽選手と五十嵐有紗選手の初陣は勝利で飾りました。パリ五輪の混合ダブルスで渡辺勇大選手とペアを組み、2大会連続の銅メダルを獲得した五十嵐選手(当時:東野)は昨年8月23日の試合を最後にペアを解消。同じくパリ五輪の女子ダブルスで松山奈未選手と共に初めて銅メダルを獲得し、8月30日の世界選手権でも初めて銅メダルを取り、有終の美を飾り涙を流した志