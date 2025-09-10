◇プロ野球パ・リーグ 楽天-西武(10日、楽天モバイルパーク)逆転でのAクラス入りを目指す4位・楽天にアクシデントが起こりました。この日の先発マウンドは内星龍投手。中9日での登板で初回は無失点に抑えますが、続く2回、先頭の渡部聖弥選手の打球が右わき腹付近に直撃。内投手はうつぶせになり苦もんの表情を浮かべます。なんとか立ち上がり、治療のためベンチ裏に下がった内投手でしたが、3分後にマウンドに戻ると続投。その後