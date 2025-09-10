「ルフィグループ」による強盗の被害金の一部をマネーロンダリングしていたとみられる組織の幹部の男が逮捕された事件で、男が男女6人から現金9000万円をだまし取ったとして再逮捕されました。詐欺の疑いで警視庁と愛知県警の合同捜査本部に再逮捕されたのは、マネーロンダリンググループの幹部・樋口拓也容疑者（37）です。樋口容疑者はおととし3月ごろから6月ごろにかけて、通信事業者を装って神奈川県や愛知県など5県の男女6人