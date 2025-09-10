気象台は、午後6時38分に、大雨警報（土砂災害）を北塩原村、磐梯町、猪苗代町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福島県・北塩原村、磐梯町、猪苗代町に発表 10日18:38時点会津では、10日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、10日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■会津若松市□大雨警報・土砂災害・浸水10日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報