「楽天−西武」（１０日、楽天モバイルパーク）楽天・内星龍投手をアクシデントが襲った。二回の西武・渡部聖のピッチャー返しが右胸に直撃。そのままマウンド下に倒れこみ、苦悶（くもん）の表情を浮かべた。球場は騒然。トレーナーがかけつけ、その後、内は倒れこみ、ベンチで治療に入った。なんとかマウンドに戻り、投球を再開した。