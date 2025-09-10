多摩川ボートの5日間開催「にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川」は、10日に2日目が行われた。硬軟自在の立ち回りで初日ドリーム戦のメンバーにも選ばれている飯島昌弘（52＝埼玉）。初日3、4着で迎えた2日目は前半2Rで4着と舟券に絡めず。後半8Rは道中の手堅いさばきが光って今シリーズ初の2着ゴールを果たした。コンビを組む46号機に「エンジン自体は普通だと思う」と評価は控えめも「調整を合わせられていて、感触は上