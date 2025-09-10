人気コスプレイヤー・えなこが9日配信のABEMA「愛のハイエナ4」にゲスト出演。飲み仲間である“意外な”お笑い芸人を実名告白した。この日は、番組の人気企画である「山本裕典、ホストになる。」が配信された。スタジオトークでニューヨーク・屋敷裕政から「えなこさんはお酒は飲みますか？」と質問。えなこは「お酒はめちゃくちゃ強くて、お酒を飲む収録ではテキーラを20杯飲みました」と笑顔で酒豪ぶりをアピールすると、