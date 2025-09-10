気象台は、午後6時36分に、洪水警報を片品村に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】群馬県・片品村に発表 10日18:36時点北部では、10日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、10日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■沼田市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水10日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■高山村□大