「日本モーターボート選手会会長杯」（１０日、戸田）男女混合の６日間開催が開幕した。７Ｒでは中村駿平（２８）＝愛知・１２３期・Ｂ１＝が、３コースから鮮やかなまくりを決めた。降雨に向かい風６メートルという強風で安定板が付くコンディション。「スリット近辺は普通だったけど、１Ｍはいいハンドルが入って抜け出してこられた。戸田にしては乗り心地が来ていた。どちらかというと出足系が悪くない。出足がいい分、余裕