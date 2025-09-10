ハワイ発の日本航空の機長が乗務前に飲酒し出発便に遅れが出た問題で、国交省が日本航空を厳重注意しました。日本航空は、今後は飲酒リスクが特に高いと判断した乗員は乗務に就かせないとしています。利用者「あまりこれから利用しようとは思わない。やっぱり不安ですね」「正直、またかよというのはありましたね」飛行機の利用客が呆れるのは、先月28日に起きた日本航空の飲酒トラブル。64歳の男性機長が滞在先のハワイのホテルで