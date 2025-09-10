不正アクセスにより、大手チケット販売サービス「CNプレイガイド」の運営会社が23万件あまりの個人情報が流出したおそれがあると発表しました。「TBSチケット」の会員情報も含まれていました。外部からサーバーへの不正アクセスを受けたのは、コンサートなどのチケット販売サイト「CNプレイガイド」を運営する「コミュニティ・ネットワーク」です。会社によりますと、23万6000件あまりのメールアドレスと127件の氏名や電話番号など