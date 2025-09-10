給食として出された薄切り肉などの離乳食＝2024年10月（札幌市提供）札幌市北区の認可保育園で昨年10月、当時1歳の男児が給食を喉に詰まらせ死亡した問題で、市が設置した第三者検証委員会は10日、提供された離乳食が男児ではかみ切れない不適切な大きさだったとする報告書をまとめ、市に提出した。報告書では、遺族の代理人からの情報として、男児の死因は薄切り肉が気道内に詰まったことによる窒息だったと記された。北海道