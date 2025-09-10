富士山の登山道を冬季閉鎖するため、看板を設置する作業員＝10日午後、静岡県富士宮市富士山（3776メートル）の登山道が10日、冬季閉鎖された。山梨、静岡両県の計4ルートで、期間は来年7月ごろまで。吹雪による遭難などを未然に防ぐ狙いがある。10日午後5時ごろ、静岡県の富士宮ルートでは小雨が降る中、作業員が6合目の出入り口に「通行禁止」と書かれた看板を設置した。静岡県は今年の登山シーズンから1人4千円の入山料徴