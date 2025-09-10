移送されるニホンライチョウ（那須どうぶつ王国提供）栃木県那須町の動物園「那須どうぶつ王国」は10日、国の天然記念物で絶滅危惧種のニホンライチョウ5羽を野生復帰のため、長野県の中央アルプスの麓で環境省に引き渡した。元気という。山頂付近の飼育ケージに移し、10日間程度環境に慣れさせてから放鳥する方針。当日朝に出発し、午後に引き渡しが完了した。どうぶつ王国の担当者は「ほっとしている。元気に育って繁殖して