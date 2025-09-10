大分市の職員が、酒気帯び運転で信号に接触したにもかかわらず、警察に通報しなかったとして10日付で、停職5か月の懲戒処分を受けました。 停職5か月の懲戒処分を受けたのは大分市の道路建設課に勤務する50代の男性職員です。 信号に接触した現場 市によりますと、男性職員は2025年7月、市内の飲食店で飲酒後、自家用車を運転して帰宅途中に交差点で信号に接触しました。 男性職員は、信号に目立った損傷はない